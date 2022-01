Milan Roma, Pioli può ritrovare Leao: cosa cambia con il portoghese

Stefano Pioli punta a recuperare Rafael Leao in vista del match tra Milan e Roma. L’importanza del portoghese per i rossoneri

Non è stato un caso che gli ultimi risultati negativi del Milan in campionato siano coincisi con il periodo di assenza di Rafael Leao. Stefano Pioli potrà infatti sorridere, in vista del suo ritorno nel nuovo anno, si spera già nel match contro la Roma di Mourinho.

Il portoghese, oltre a fare gol, è importante per la squadra rossonera, perché è in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, oltre ad avere grandi doti nell’inserimento. Non solo, perché palla al piede è uno di quei giocatori che permette alla squadra di rifiatare, oltre ad essere una grande risorsa a livello realizzativo.