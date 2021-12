Infortunio Leao: il portoghese in dubbio contro la Roma

Infortunio Leao: non arrivano buone notizie per Pioli sull’esterno portoghese in vista della Roma. Ecco la situazione al momento

Il Milan sta recuperando pezzi per presentarsi al meglio nel 2022. Nonostante alcuni recuperi importanti, però, Tuttosport fa presente che Rafael Leao è ancora in dubbio per la sfida contro la Roma.

Il portoghese si è allenato in palestra ieri pomeriggio, e la sua presenza non è così scontata come si pensava nei giorni scorsi. Da valutare i prossimi allenamenti. Se Leao riuscirà a lavorare in gruppo allora potrà essere della partita.