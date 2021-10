Milan Verona: tra novità e assenti. Su chi punta Pioli a San Siro

Come arriva il Milan alla partita contro il Verona, tra infortuni, assenze forzate e ritorni. Ecco su chi punta Stefano Pioli

La prima partita dopo la sosta per le Nazionali, si sa, è sempre un’incongnita. Stefano Pioli, in particolare, ha dovuto gestire diverse situazioni di emergenza, tra infortuni e acciacchi vari, in vista della partita contro il Verona a San Siro.

Per primo c’è stato il problema per Mike Maignan, a cui la società ha dovuto ovviare con un’operazione di mercato lampo, prendendo lo svincolato Mirante sul mercato. Contro il Verona dovrebbe comunque giocare Tatarusanu, con il neo acquisto a fargli da secondo in panchina. Problemi anche per la difesa, considerata la positività al Covid di Theo Hernandez (che con tutta probabilità verrà sostituito da Ballo Touré) e l’infortunio rimediato in Nazionale da Calabria, in cui Pioli ancora ripone delle speranze in vista di domani. In caso di forfait, il tecnico schiererebbe Kalulu al suo posto, mentre Romagnoli e Tomori dovrebbero giocare al centro della difesa, considerato il minutaggio elevato di Kjaer con la Danimarca.

A centrocampo dovrebbe essere confermata la coppia formata da Kessie ed un ritrovato Tonali, protagonista anche con la Nazionale Under 21, mentre sulla trequarti c’è il grande dubbio Brahim Diaz. Come riferito dallo stesso Stefano Pioli in conferenza stampa, infatti, lo spagnolo non si è allenato con la squadra in mattinata e ora si gioca il posto da titolare con Daniel Maldini, ora nettamente favorito.

L’attacco è il reparto meno tartassato dalla sosta: sugli esterni dovrebbero essere confermati Rafael Leao e Saelemaekers, mentre la buona notizia è che potrebbe tornare Olivier Giroud dal primo minuto. Il francese sembrerebbe aver recuperato dal problema alla schiena e ora è favorito nel ballottaggio, per un posto dal primo minuto con Ante Rebic.