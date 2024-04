Milan Roma: fischi dopo il cambio di Leao! COSA È SUCCESSO e con chi ce l’avevano i tifosi al momento della sostituzione

Si sono uditi molti fischi al momento della sostituzione di Leao al minuto 80 di Milan Roma. I tifosi rossoneri hanno manifestato disappunto per la scelta di Pioli di togliere dal campo il talento portoghese.

Subito dopo è stato intonato un coro da parte della Curva proprio a Leao: i fischi non erano quindi per il portoghese, nonostante una partita al di sotto delle aspettative, ma per Pioli che ha deciso di non concludere il match con il 10 in campo.