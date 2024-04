Milan Roma: Pioli punta anche su Leao, il dato del portoghese contro i giallorossi

Domani sera il Milan affronterà la Roma in Europa League. Il vista del match Leao può essere un fattore, il dato contro i giallorossi

In vista del match di domani sera tra Milan e Roma valido per i quarti di finale di andata di Europa League 2023-24 un possibile fattore può essere Leao.

il portoghese nelle ultime cinque contro la Roma ha partecipato a 4 gol, 2 reti e 2 assist. Inoltre uno dei suoi gol più belli in stagione e forse in carriera è arrivato proprio contro i giallorossi nel match in Serie A.