Milan, Leao: sì al rinnovo e no a due big europee! Cosa succede. Il rossonero regala fiducia alla società, ma rimane un nodo da sciogliere

Rafael Leao ha scelto il Milan. Il giocatore ha detto no a Chelsea e Real Madrid, che lo volevano fortemente, e ha detto sì ai rossoneri per il rinnovo. La fiducia da casa Milan c’è, ma il nodo da sciogliere rimane sempre lo stesso.

Se infatti sono stati delineati gli estremi per l’accordo, tra ingaggio e durata, il problema rimane la multa da pagare allo Sporting Lisbona. La volontà del portoghese di rimanere in rossonero, però, non è mai stata così forte e Maldini e Massara ci credono. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.