Milan, rilancio De Ketelaere: Pioli lo sposta al centro dell’attacco

Charles De Ketelaere troverà ancora spazio nel Milan in questa seconda parte di stagione. Pioli pronto a cambiargli ruolo

Il Milan continua a dare fiducia a Charles De Ketelaere. Come ha dichiarato Stefano Pioli in svariate occasioni, il talento del belga non è in discussione e si farà di tutto per provare a farlo sbocciare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero per lui ha pronto il cambio ruolo.

Con Olivier Giroud che avrà inevitabilmente bisogno di rifiatare e le condizioni precarie di Origi, De Ketelaere potrebbe essere impiegato nel ruolo di 9, posizione che ha già ricoperto al Brugges. Per stare lì però, dovrà cambiare atteggiamento e avere più cattiveria sotto porta. I soli due tiri in porta in 18 partite tra Serie A e Champions sono un segnale inequivocabile.