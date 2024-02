Milan Rennes, tra campo e intrecci di mercato! Da Giroud a Kalimuendo: i RETROSCENA di una stagione che poteva essere diversa

Giovedì sera il Milan affronterà il Rennes negli spareggi di Europa League 2023-24. Tra campo e mercato quanti intrecci

Intrecci tra campo e mercato. Giovedì sera a San Siro, Milan e Rennes si affronteranno nel match valido per l’andata degli spareggi di Europa League 2023-24. Entrambe le squadre stanno attraversando un ottimo stato di forma: imbattute in campionato in questo 2024 e reduci da nove risultati utili consecutivi. C’è di più:

un altro punto che accomuna le due formazioni è il fatto di esser trascinate ai tre punti dai rispettivi numeri 9: Giroud e Kalimunendo. Tra due giorni giocheranno rispettivamente con la maglia del Milan e quella del Rennes, ma entrambi avrebbero potuto giocare questa sfida con la maglia rossonera, sì, ma a parti inverse. Nel 2022 proprio l’ex Chelsea è stato cercato dal club francese ma non se ne fece nulla nonostante la stima dell’attaccante per François-Henri Pinault (presidente e figlio del proprietario). Nello stesso anno invece il calciomercato Milan si interessò all’allora centroavanti del Lens perché visto dal club come uno dei giovani talenti più interessanti del panorama europeo. In quel caso il Rennes fu bravo a battere la concorrenza.

Non è finita qui: il classe 2002 non è l’unico che avrebbe potuto indossare la maglia del Milan. Oltre l’attaccante ci sono stati anche Gouiri e Theate. L’algerino, che ha saltato la Coppa d’Africa per infortunio, era accostato ai rossoneri ai tempi del Nizza, poi alla fine ancora una volta il Rennes ha anticipato tutti, sborsando 28 milioni. Discorso simile per l’ex Bologna, con il Milan interessato, ma che poi preferì virare su Thiaw.

Il passato è passato. Sono state fatte delle scelte e non si torna indietro. L’unico scambio di maglia possibile tra i quattro giocatori sarà quello a fine partita per salutarsi, e lì tutti i tifosi e l’ambiente Milan si augurano che sia Giroud a consolare gli avversari per la sconfitta subita e non viceversa.