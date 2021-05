Milan, rendimento in trasferta da record: caccia ad un primato dell’Inter

Il Milan ha un rendimento in trasferta spettacolare in questa Serie A e punta ad un record che appartiene all’Inter

Il rendimento in trasferta del Milan in questa stagione non risparmia neanche l’Allianz Stadium. I rossoneri sbancano il nuovo stadio della Juventus per la prima volta e certificano il loro ottimo bilancio lontano da San Siro.

La squadra di Pioli ha vinto 14 partite in trasferta in questa Serie A: nella storia della competizione, ha fatto meglio solo l’Inter (15 nel 2006/07). Le gare contro Torino e Atalanta possono regalare questo primato.