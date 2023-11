Milan PSG, tutto pronto per l’accoglienza a Donnarumma: i dettagli

Martedì sera a San Siro andrà in scena Milan-PSG: sarà l’occasione per il pubblico rossonero di “accogliere” Donnarumma

Stasera il Milan ospita a San Siro l’Udinese, ma la testa di alcuni tifosi va già al match di martedì sera, sempre a San Siro, dove arriverà il PSG di Gianluigi Donnarumma in Champions League.

Come riferisce il Corriere della Sera, la tifoseria rossonera sta preparando un’accoglienza speciale per il proprio ex portiere: ci saranno fischietti e banconote finte.