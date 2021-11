Milan Primavera, Youth League appesa ad un filo: cosa serve per passare

Milan Primavera ad un passo dall’eliminazione ai gironi di UEFA Youth League. La matematica però non condanna ancora

L’avventura del Milan Primavera in Youth League è stata fin qui molto sfortunata ed ora è ad un passo dal termine. La sconfitta contro il Porto, unita alla vittoria del Liverpool sull’Atletico Madrid, mettono i rossoneri davanti ad un Everest da scalare per raggiungere il passaggio agli ottavi di finale. La classifica del girone, dopo 4 giornate, recita:

1) Porto 10

2) Liverpool 7

3) Atletico Madrid 4

4) Milan 1

Una campagna europea fin qui molto sfortunata. Delle quattro gare giocate fino ad ora infatti, la squadra di Giunti ha meritato sul campo la sconfitta solo nella gara di andata contro il Porto, ma per il resto ha sempre offerto prestazioni all’altezza raccogliendo meno di quanto seminato. All’esordio sul campo del Liverpool era arrivato lo svantaggio dopo pochi minuti salvo poi dominare il resto della partita ed andando più volte vicini al pareggio. Pari arrivato poi contro l’Atletico Madrid in una gara combattuta dove le migliori occasioni, però, le ha avute il Milan. Più o meno sullo stesso copione la gara di due giorni fa, dove al Vismara la pioggia e gli episodi arbitrali (rigore non concesso, rigore regalato dall’altra parte) l’hanno fatta da padrone, condannando la squadra di Giunti alla sconfitta di misura.

L’unica speranza è data dall’aritmetica, anche se di calcoli da fare ce ne sono effettivamente pochi. Il Milan Primavera deve vincere obbligatoriamente le restanti due gare contro Colchoneros in Spagna e Reds in casa, e sperare nel Porto. Nel dettaglio, se i Dragoni batteranno sia Atletico che Liverpool, i rossoneri con due vittorie terminerebbero il girone a pari punti con gli inglesi. In quel caso, a fare la differenza saranno i seguenti criteri: scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, maggior numero di gol segnati negli scontri diretti, differenza reti nel girone. La gara di andata contro i Reds è finita 1-0. Per passare bisognerà dunque vincere con più di un gol di scarto. C’è anche la possibilità di un epilogo con tre squadre a pari punti. In questo caso verranno applicati gli stessi criteri per decidere la squadra qualificata.