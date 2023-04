Milan Primavera, vittoria in rimonta contro il Torino per 2 a 1: successo vitale per la formazione di Abate

Il Milan Primavera vince contro il Torino per 2 a 1 e si regala la terza vittoria casalinga consecutiva in campionato e si rilancia in classifica.

Decisiva la doppietta di El Hilali che ribalta l’iniziale vantaggio granata.