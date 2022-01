ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan Primavera saluta il centrocampista Kevin Bright. Il classe ’03 va a titolo definitivo alla Cremonese

Operazione in uscita nel Milan Primavera. Il centrocampista classe ’03 Kevin Bright, come riportato da GianlucaDiMarzio.com. passa a titolo definitivo alla Cremonese.

Per lui 12 presenze in stagione tra tutte le competizioni, condite da 2 gol. Nell’ultimo periodo lo spazio per lui si era un po’ ridotto.