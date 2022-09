Milan Primavera, prima pausa nazionali: il primo bilancio di Abate

Il Milan Primavera può tirare le prime somme di questo inizio di stagione. Si entra nella prima pausa per le nazionali

Prima pausa nazionali e dunque primi bilanci di questo inizio di stagione per il Milan Primavera. Sotto la guida di Ignazio Abate i rossoneri hanno iniziato a rilento sul piano dei risultati in campionato, mostrando però una continua crescita nel gioco espresso in campo. In Youth League sono arrivati 4 punti che fruttano un momentaneo primo posto nel girone. Ecco il bilancio generale: