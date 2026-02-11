Connect with us

Milan Primavera, Di Siena operato dopo l’infortunio: ecco i tempi di recupero del talento rossonero

Milan Primavera, Di Siena operato al legamento crociato dopo l’infortunio subito contro la Roma: ecco i tempi di recupero del talento rossonero

AC Milan ha emesso un comunicato ufficiale riguardo l’infortunio di Andrea Di Siena, calciatore della Primavera, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’operazione, eseguita con successo presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, ha avuto esito positivo. Di Siena inizierà il programma riabilitativo tra circa quindici giorni, con l’obiettivo di tornare a praticare l’attività agonistica nel più breve tempo possibile.

NOTA UFFICIALE – «AC Milan comunica che il calciatore della Primavera Andrea Di Siena è stato sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano è perfettamente riuscita. Di Siena inizierà tra circa quindici giorni il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica».

L’infortunio durante Milan-Roma Primavera: il trauma al ginocchio sinistro

L’infortunio si è verificato durante il match contro la Roma, il 3 gennaio 2026, quando il Milan Primavera ha ottenuto una vittoria fondamentale per 2-1 contro i giallorossi. Dopo un movimento innaturale al ginocchio sinistro, Andrea Di Siena è stato costretto a lasciare il campo al 12′ del primo tempo, uscendo in barella. Un brutto colpo per il giovane difensore, che si è visto costretto ad interrompere la sua partita.

Gli esami successivi hanno rivelato un trauma distorsivo del ginocchio, con danni capsulo-legamentosi, che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività. Il danno ha reso necessario un intervento chirurgico, con il giocatore che ora affronta un lungo periodo di riabilitazione.

Recupero e futuro: il percorso riabilitativo di Di Siena

Il giovane difensore classe 2006 è stato prontamente messo sotto cura per ridurre il gonfiore e favorire il recupero del ginocchio. Nei prossimi giorni, Di Siena sarà ulteriormente valutato da uno specialista ortopedico per definire in dettaglio i tempi di recupero e l’entità del danno subito. Nonostante il lungo stop, il Milan Primavera resta positivo e ha mostrato una grande forza, continuando la sua buona stagione con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite di campionato.

