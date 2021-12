Milan Primavera: il Covid irrompe, rinviando la missione rimonta. Infatti, la gara contro il Bologna è stata rinviata. Un vero peccato

Il Covid arresta la missione rimonta del Milan Primavera che, da qualche settimana a questa parte, sta finalmente ottenendo risultati convincenti. Purtroppo, la partita in programma questo pomeriggio contro il Bologna è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di alcune positività tra i membri del gruppo rossonero. Non sono noti i nomi, ma in ogni caso ci auguriamo una pronta guarigione.

Un vero peccato dunque. La squadra sembra aver ritrovato verve, spirito e anche gol. Nell’ultimo match contro il Pescara, inoltre, a parte il solito Nasti che sta vivendo un momento magico, Giunti ha visto in azione il vero Chaka Traoré, quello per il quale tutti sono impazziti la scorsa stagione, portandolo addirittura ad esordire in Serie A con il Parma.

Il Pescara è il fanalino di coda, è vero, ma ricordiamo che il Milan non era messo molto meglio: sia in termini di classifica, sia in termini di convinzione. Ma da tre gare a questa parte, il diavolo ha ritrovato la voglia di lottare e ha tirato fuori il suo orgoglio. Dopo l’umiliante sconfitta di Verona per 5-1, risalente ad un mese fa, il Milan ha messo in fila ben 4 vittorie su cinque partite disputate. Un bottino convincente, che finalmente rende onore al valore di una squadra piena di talento e di individualità davvero interessanti.

Ecco perché, la spada di Damocle del Covid non ci voleva proprio in questo momento. Quella contro il Bologna sarebbe stato un ulteriore banco di prova che avrebbe fatto alzare ulteriormente l’asticella dei ragazzi rossoneri, per cercare di risalire la china in tutti i modi. Poco male comunque: l’anno si è chiuso bene e finalmente, dopo tre soste amare, Giunti e la sua squadra potranno passare un Natale in serenità.