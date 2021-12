Milan Pescara Primavera 4-2: Traorè e Nasti firmano la terza vittoria di fila

Milan Pescara Primavera 4-2: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la tredicesima giornata di campionato

Il Milan Primavera battono per 4-2 al Centro Sportivo Vismara il Pescara. I rossoneri centrano la terza vittoria consecutiva contro l’ultima in classifica e salgono a quota 17. Decisiva una doppietta di Chaka Traorè oltre ad un autogol ed un rigore di Nasti. Negli ospiti a segno per due volte Blanuta.

Milan-Pescara Primavera 4-2: sintesi del match

1′ – Si parte al Vismara, primo possesso per gli ospiti.

1′ GOOOL MILAN – Rossoneri in vantaggio dopo 25 secondi. Azione personale di Traorè che arriva sul fondo e mette al centro trovando la sfortunata deviazione di Scipione.

4′ GOOOL MILAN! – Che avvio della squadra di Giunti! Nasti parte in contropiede arrivando davanti al portiere e serve Traorè che a porta vuota non sbaglia.

10′ – Milan in totale controllo del match.

15′ – Primo squillo del Pescara con Mehic, para facilmente Jungdal.

17′ – Colpo di testa di Makengo, palla alta.

23′ – Ritmi bassi, rossoneri in gestione del possesso palla.

26′ – Calcio di punizione di Delle Monache, palla alta di poco sopra la traversa.

30′ KERKEZ! – Occasione per il tris. L’ungherese è ben servito da Eletu, da posizione defilata tenta il diagonale che va vicinissimo alla porta di Lucatelli.

32′ OCCASIONE PESCARA – È Delle Monache il più pericoloso degli ospiti. Il capitano si accentra in area di rigore e tenta il tiro a giro che trova la deviazione di Stanga.

42′ GOL PESCARA – Errore in disimpegno di Gala, recupero palla degli ospiti che mandano Blanuta davanti alla porta. L’attaccante non sbaglia.

43′ GOOOL MILAN! – Ancora Chaka Traorè, che approfitta dell’assist di Gala al limite dell’area e la mette di piatto all’angolino. Primo tempo da urlo del classe ’04.

FINE PRIMO TEMPO – Rossoneri in vantaggio per 3-1 all’intervallo.

46′ – Comincia il secondo tempo.

47′ – Ci prova Capone, para Lucatelli sul primo palo.

55′ – Ritmi bassi anche in questa ripresa, rossoneri che non vogliono correre rischi.

56′ PESCARA IN 10 – Espulso Sayari per uno schiaffo a Gala.

58′ – Pericolosi i rossoneri con Nasti, colpo di testa che non centra lo specchio.

62′ GOL PESCARA – Ancora Blanuta con un grande aggancio si ritrova davanti al portiere, ma lasciato troppo libero dalla difesa.

66′ – Milan improvvisamente in difficoltà, gli ospiti spingono a caccia del pari nonostante l’inferiorità numerica.

68′ JUNGDAL! – Bravissimo il portiere danese su una punizione di Delle Monache.

70′ RIGORE PER IL MILAN! – Nasti si conquista il penalty su un uscita bassa di Lucatelli.

71′ GOOOL MILAN! – È lo stesso Nasti a spiazzare il portiere.

77′ EL HILALI! – Pericoloso il numero 11. Destro a giro su cui è bravissimo Lucatelli.

85′ – Gara che si avvia alla conclusione, rossoneri in gestione.

Milan-Pescara Primavera 4-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 1′ Scipione (aut.), 4′ Traorè, 42′ Blanuta, 43′ Traorè, 62′ Blanuta, 71′ Nasti

MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Stanga, Makengo, Kerkez; Di Gesù, Eletu (85′ Alesi), Gala (62′ Robotti); Traorè (62′ Roback), Nasti (75′ Rossi), Capone (62′ El Hilali). A disp.: Desplanches, Pseftis, Obaretin, Camara, Bozzolan. All.: Giunti.

PESCARA (4-4-2): Lucatelli; Staver, Scipione, Palmentieri, Colarelli (75′ Dieye); Colazzilli, Sanogo, Delle Monache (85′ Stampella), A. Mehic (66′ Kuqi); Blanuta, Sayari. A disp.: Servalli, Postiglione, Mandrone, Scipione, Braccia, D. Mehic. All.: Iervese.

ARBITRO: Mattia Pascarella

ASSISTENTI: Palla – Conti

AMMONITI: 16′ Scipione, 37′ Sanogo

ESPULSI: 56′ Sayari