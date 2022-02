Milan Primavera, Giunti: «Derby? Queste gare si giocano sugli episodi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico del Milan Primavera Federico Giunti commenta così la sconfitta di ieri nel derby al Vismara contro l’Inter

Il commento di Federico Giunti, tecnico del Milan Primavera, sulla sconfitta nel derby contro l’Inter. Le sue parole a MilanTV.

PARTITA – «È stata dura per la fisicità dell’Inter, noi abbiamo fatto la partita che volevamo. Abbiamo preso un gol su calcio piazzato e poi un’altro su una ripartenza a superiorità numerica. Siamo stati poco cattivi in marcatura, peccato perchè dall’altra parte abbiamo creato i presupposti per andare anche a vincerla. Queste partite si giocano sugli episodi. Dispiace perchè era il derby, ma abbiamo un altro impegno a breve.»

PRESTAZIONE – «L’Inter è una squadra che ti pressa e cerca di non farti giocare, nonostante ciò abbiamo fatto le cose che ci eravamo detti e li abbiamo messi in difficoltà. Ci è mancato un guizzo finale, nel secondo tempo abbiamo avuto almeno 2/3 occasioni. Nella partita abbiamo dominati per larghi tratti, dobbiamo continuare con le nostre idee che ci porteranno ai risultati. Vedo il bicchiere mezzo pieno.»

PRESENZA DI PIOLI – «Loro ci fanno sentire sempre la loro vicinanza. Comunque viene sempre un collaboratore dello staff, è stato un motivo in più per i ragazzi. Abbiamo la sensazione che il nostro lavoro viene visto e si potrà sfruttarne i benefici.»