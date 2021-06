Milan Primavera-Fiorentina LIVE: Segui la gara dei ragazzi di Giunti con la nostra cronaca in diretta dal Centro Sportivo Vismara

Il Milan di Giunti ad una delle ultime spiagge per i play-off. I rossoneri sono obbligati a vincere in questa terzultima giornata per tenere accese le speranze di qualificazione alla fase finale del campionato Primavera 1. Di contro una Fiorentina in una posizione di classifica diversa, ma alimentata dalle stesse motivazioni. La squadra di Aquilani è infatti a soli 2 punti dalla zona play-out e non può permettersi passi falsi.

Milan Primavera – Fiorentina 0-1 LIVE

26′ OCCASIONE FIORENTINA – Grande imbucata di Fiorini per Spalluto, che mette un ottimo cross rasoterra. Non ci arriva nessuno degli attaccanti. Viola sul velluto adesso.

23′ – Rossoneri che hanno subito il colpo emotivo e soffrono la squadra di Aquilani, che ha il vantaggio dell’uomo in più.

18′ GOL FIORENTINA – Corradini trasforma il penalty, si fa dura.

16′ RIGORE E ROSSO PER COUBIS! – Perde palla Robotti sulla trequarti e scatena la ripartenza viola con Agostinelli lanciato a rete. Coubis sembra intervenire sulla palla ma non è dello stesso avviso l’arbitro Carrione, che assegna il penalty ed estrae il rosso al ’03.

11′ OCCASIONE MILAN! – Azione personale di Capone che dal limite dell’area trova lo spazio per calciare con il suo destro che però trova pronto Fogli. Sulla respinta non ne approfittano El Hilali e Tonin, poco reattivi.

8′ OCCASIONE FIORENTINA – Sbaglia l’anticipo Obaretin che di fatta serve Munteanu. Il numero 11 da posizione defilata calcia fuori.

5′ – Primi attacchi del Milan, che ha iniziato bene gestendo il possesso nella metà campo avversaria.

1′ – Comincia il match al Vismara. Primo possesso per la viola.

16.30 – Entrambe le squadre sono in campo per le fasi di riscaldamento.

Milan Primavera – Fiorentina: tabellino