Milan Primavera, crollo alla prima difficoltà: tante sconfitte di misura

Il Milan Primavera incappa in un’altra sconfitta di misura, segno di una squadra che gioca bene ma che si scioglie alle prime difficoltà

Milan Primavera che nel match contro la Fiorentina esce ancora una volta senza punti. La squadra di Giunti viene sconfitta di misura da una viola cinica, che sfrutta di fatto l’unica occasione del match avuta su calcio di rigore nel secondo tempo. Rossoneri combattivi e pericolosi fino al gol subito, poi tanta confusione e frenesia nel finale. Una situazione che sta diventando abitudinaria.

Non è infatti la prima volta che la squadra si scioglie alla prima difficoltà. Su 6 sconfitte stagionali tra campionato e Youth League, sono 4 quelle arrivate con un solo gol di scarto. Certamente ogni partita ha una storia a sè, ad esempio con il Liverpool il gol subito in avvio ha svegliato il Milan che ha poi dominato per tutta la gara. Le sconfitte in campionato contro Torino, Napoli, Atalanta e Fiorentina hanno però tutte lo stesso copione. Al primo gol subito il peso di dover recuperare il risultato manda in tilt la squadra, che di fatto smette di giocare. Un eccezione è rappresentata dall’unica vittoria in campionato a Lecce, dove dopo la rete subito in avvio i rossoneri hanno reagito, ribaltando tutto in pochi minuti.

Una squadre che è troppo aggrappata agli episodi, che in questo periodo girano inesorabilmente contro. La classifica testimonia un inizio complicato di stagione, con il Milan in piena zona retrocessione con soli 5 punti. Una fase difensiva che fa quel che può, ma che ha registrato solo un clean sheet stagionale (contro il Como in Coppa Italia), ed un attacco che fa tanta faticare a creare occasione e concretizzarle. La prossima gara di Youth League contro il Porto può rappresentare un crocevia stagionale. Una prestazione importante contro un avversario di livello può dare una spinta mentale in più in vista del prossimo fondamentale impegno in campionato contro l’Hellas Verona. Una gara che, a questo punto, si può considerare quasi uno scontro diretto salvezza.