Milan Primavera Cagliari, le pagelle: N’Gbesso esordio super, El Hilali top

Ecco i migliori ed i peggiori del match tra Milan Primavera e Cagliari, match terminato con il risultato di 1-0

Si è concluso il match tra Milan e Cagliari Primavera, 1° giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 1. Lo ha deciso un gol dell’esordiente N’Gbesso sull’assist del migliore in campo, Youns El Hilali. Ecco di seguito le nostre pagelle del match del Vismara:

TOP – El Hilali 7: Continua il suo straordinario periodo di forma. Anche quando l’attacco rossonero stenta, è l’unico che cerca di creare qualche occasione.

FLOP – Roback 5: Da lui ci si aspetta decisamente di più. Non crea occasioni e non riesce mai in uno spunto dei suoi. Giunti se ne accorge e lo sostituisce all’ora di gioco con N’Gbesso. Un cambio decisamente azzeccato.

PAGELLE:

MILAN (4-3-3): Jungdal 6; Coubis 6, Obaretin 6,5, Michelis 6,5, Oddi 6,5; Mionic 5,5 (60′ Di Gesù 6,5), Brambilla 6, Frigerio 6; Nasti 5 (46′ Robotti 6), El Hilali 7 (75′ Saco 6,5), Roback 5 (60′ N’Gbesso 7). A disp.: Moleri, Pseftis, Grassi, Tahar, Filì, Cretti, Saco, Tolomello. All.: Giunti 6,5

CAGLIARI (4-2-3-1): Ciocci 6; Boccia 6, Palomba 5,5 (80′ Zallu S.V.), Cusumano 6 (87′ Iovu S.V.), Michelotti 6,5; Conti 5,5, Kourfalidis 5; Tramoni 6 (68′ Cavuoti 5,5), Delpupo 6,5, Desogus 6 (68′ Kouda 5,5); Contini 5,5. A disp. D’Aniello, Sulis, Piga, Schirru, Sangowski. All. Agostini 6