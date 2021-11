Milan Porto, torna Brahim Diaz da titolare: lo spagnolo ha una statistica

Brahim Diaz torna titolare con la maglia rossonera nel match tra Milan e Porto di domani a San Siro. La sua statistica in Champions

Brahim Diaz tornerà dal primo minuto nel match tra Milan e Porto, gara decisiva per i rossoneri in Champions League. Il trequartista spagnolo non si vedeva dal match contro l’Atalanta, ultima partita prima della positività al Coronavirus.

Il classe ’99 è il giocatore del Milan che ha tentato più tiri nelle prime tre giornate di questa Champions League (tre). Il trequartista spagnolo è, insieme ad Ante Rebić, il rossonero che ha centrato più volte lo specchio della porta in occasione delle prime tre giornate di questa edizione di Champions (due).