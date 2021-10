Baiocchini: «Due ballottaggi per il Milan in vista del Porto»

Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport a Milanello ha fatto il punto sulle possibili scelte di Pioli in vista del match contro il Porto

«Ci sono due ballottaggi uno a centrocampo e uno in difesa, il primo rigurda Krunic e Daniel Maldini, con il bosniaco leggeremente favorito, il secondo riguarda Kalulu e Ballo Toure, perchè Kalulu aveva la pettorina mentre Ballo Toure, no, se dovesse adare cosi Kalulu giocherebbe a destra con Calabria dirottato a sinistra. Per il resto ci sono pochi dubbi, Giroud sarà il centroavanti, ritorna Leao a sinistra, Saelemaekers a destra, a centrocampo Tonali con Bennacer, perchè Bakayoko ha pochi minuti nelle gambe. Torna anche Kjaer al centro della difesa insieme a Tomori»