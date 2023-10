Il Milan Femminile ospita il Pomigliano nella quinta giornata di Serie A 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato Daniele Grassini al Vismara) – Dopo il pareggio contro il Como torna in campo il Milan Femminile per la quinta giornata della Serie A 2023-24. Le rossonere ospitano il Pomigliano al Puma House of Football. Le rossonere di rilanciano, tornando alla vittoria grazie alle doppietta di Asllani e i gol di Grimshaw e Staskova

Milan Pomigliano Femminile 4-1: sintesi del match

1′ Inizia il match

1′ Occasione Milan – appena comunicato il match subito pericolose le rossonere. Iniziativa di Asllani che salta l’avversaria offre a Grimshaw che di prima calcia da dentro l’area , tiro fuori

3′ GOL DI ASLLANI – calcio di punizione di Mascarello che premia l’inserimento di Asllani che di testa sblocca il match

6′ Non riesce a reagire il Pomigliano, costretto a giocare nella propria metà campo dalla pressione del Milan

10′ Tiro Staskova – cross da angolo di Mascarello, l’attaccante rossonera anticipa tutti di testa ma la conclusione è centrale

14′ Occasione Nambi – perde palla Marinelli e riparte il Pomigliano, azione personale della numero 7 che arriva in area di rigore e incrocia il tiro, attenta Giuliani che si distende e para

17′ Marinelli si divora il raddoppio – Staskova lancia la compagna a rete, grande corsa ma a tu per tu con Buhigas si fa murare il tiro, sulla respinta ignora le compagne a centro area e riprova la conclusione in caduta, allontana la difesa

21′ Asllani pericolosa – azione insistita del Milan, cross di Guagni con il colpo di testa di Marinelli che sembra preda della difesa, un errore favorisce la svedese che si gira e calcia. Tiro centrale

25′ Occasione Ippolito – rimessa laterale che sorprende il Milan, la 10 del Pomigliano si coordina e calcia, grande risposta di Giuliani che devia in angolo la conclusione

30′ GOL STASKOVA – grandissima azione del Milan nata da un recupero in pressione sulla difesa avversaria, fraseggio tra Guagni e Grimshaw che premia l’inserimento della 21 che firma il raddoppio

32′ Laurent sfiora il tris – imbucata di Asllani per la compagna che anticipa anche Staskova ma sola davanti a Buhigas si fa murare

36 – Occasione Martinez – grande giocata di Ippolito al limite dell’area rossonera, assist per la 20 che sola davanti a Giuliani apre troppo il piatto e calcia fuori

43′ Occasione Szymanowski – la numero 17 del Pomigliano ci prova direttamente da calcio di punizione, attenta Giuliani

45’+1′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo

48′ Spinge il Pomigliano a caccia del gol che riaprirebbe il match

55′ Il Pomigliano cerca il gol del 2-1 ma il Milan chiude e prova a sfruttare le ripartenze

61′ Occasione Piga – angolo di Arnadottir che premia l’inserimento della compagna che si coordina per una conclusione al volo, tiro alto

68′ Gol Martinez – verticalizzazione che premia l’inserimento dell’attaccante che con un tiro d’esterno batte Giuliani in uscita

75′ Spinge il Pomigliano, Milan chiuso nella propria metà campo

79′ GOL ASLLANI – punizione di Mascarello, sfonda di testa di Piga che premia l’inserimento della svedese che con un destro al volo firma il tris rossonero

81′ Doppia occasione Milan – Asllani prova a siglare la tripletta con un tiro al volo di destro, miracolo di Buhigas

82′ Occasione Grimshaw – la rossonera lanciata a rete prova a battere Buhigas in uscita con un pallonetto, portiere battuto ma allontana la difesa

92′ Buhigas stende Grimshaw in area di rigore, l’arbitro indica il dischetto

93′ GOL GRIMSHAW – la scozzese trasforma dal dischetto

94′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Asllani

Milan Pomigliano Femminile 4-1: risultato e tabellino

Marcatrici: 3′ 79’Asllani; 30′ Staskova; 68′ Martinez; 93′ Grimshaw

Milan Femminile (4-2-3-1): Giuliani; Bergamaschi, Swaby, Piga , Guagni (46’Arnadottir) ; Mascarello (85′ Adami), Grimshaw; Marinelli (46’Dompig) , Laurent (46’Arnadottir), Asllani; Staskova (66′ Vigilucci) A disp.: Cernoia, Fusetti, Jonusaite, Copetti. All.: Ganz.

Pomigliano (4-4-2): Buhigas, Novellino (85′ Fusioni), Rabot, Apicella Harvey; Nambi, Di Giammarino (85′ Domi), Martinez, Corrado; Ippolito, Szymanowski. A disp.: Fusini, Caiazzo, Domi, Manca, Battistini, Tengue, Bourgouin, Ferrario, Gavillett

Arbitro: Sacchi

Ammonite: 33′ Di Giammarino; 60′ Novellino; 75′ Bergamaschi; 91′ Buhigas