Pagelle Milan Pomigliano Femminile: Asllani trascina, Marinelli delude

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la quinta giornata di Serie A Femminile 2023/24: pagelle Milan Pomigliano:

TOP: Asllani

FLOP: Marinelli

VOTI:

Giuliani 6,5 – Attenta quando serve, compie due belle parate negli unici tiri nello specchio del Pomigliano nel primo tempo. Incolpevole sul gol

Bergamaschi 6 – Spinge poco o quantomeno è poco incisiva quando lo fa, attenta in fase difensiva

Swaby 6,5 – Tiene in maniera solida la difesa, brava come al solito ad imporsi con il fisico per chiudere le iniziative avversarie

Piga 6 – Insieme a Swaby contiene le iniziative avversarie, tiene a bada come può Martinez

Guagni 6 – Da un suo recupero palla nasce l’ azione del raddoppio rossonero. Il fase difensiva qualche errore di troppo (46’Arnadottir 6)

Grimshaw 6,5 – Ha il merito di servire l’assist per il raddoppio di Staskova. Propositiva come al solito

Mascarello 7 – Il suo assist per Asllani permette al Milan di sbloccare subito il match. La maggior parte delle iniziative pericolose rossonere arrivano dai suoi piedi (85’Adami SV)

Laurent 6 – tanta corsa sulla fascia, ha l’occasione per il tris rossonero ma la spreca. (46′ Soffia 6)

Asllani 7,5 – Torna da titolare per la prima volta i stagione e si sente. Corsa, iniziative per le compagne e il gol che sblocca il match

Marinelli 5,5 – Ha l’occasione per il 2-0 ma sbaglia malamente. Lotta e corre ma spesso tarda nel passaggio per le compagne o non le serve quando potrebbe (46′ Dompig)

Staskova 6,5– Si sblocca. Dopo il gol annullato contro il Como stavolta la bandierina resta giù. Esultanza liberatoria. (66′ Vigilucci 6)