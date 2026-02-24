Milan Parma, l’attacco rossonero si ferma: zero gol per la seconda volta in campionato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il percorso dei rossoneri in questa stagione di Serie A registra un dato statistico che fa riflettere gli addetti ai lavori e i tifosi. Per la seconda volta in questo campionato, il Diavolo è rimasto a secco di gol, non riuscendo a scardinare la difesa avversaria. Un evento raro per una squadra abituata a produrre una mole di gioco offensiva notevole, ma che ha trovato un precedente illustre nello 0-0 contro la Juventus dello scorso ottobre.

I dati Opta e il momento del Diavolo

Secondo quanto riportato dai dati Opta, agenzia leader nelle statistiche sportive, questo digiuno realizzativo rappresenta un piccolo campanello d’allarme per la formazione meneghina. Nonostante la presenza in campo di talenti cristallini come Rafael Leão, l’esterno portoghese noto per le sue accelerazioni devastanti e il dribbling fulminante, la manovra è apparsa meno fluida del solito. Anche il contributo di Christian Pulisic, il trequartista statunitense dotato di grande visione di gioco e tempi di inserimento perfetti, non è bastato a sbloccare il risultato.

La nuova gestione: Massimiliano Allegri e Igli Tare

In questo contesto, occhi puntati su Massimiliano Allegri, l’ allenatore del Milan celebre per il suo pragmatismo tattico e la capacità di gestire i momenti critici della stagione. Il tecnico livornese sta lavorando intensamente per dare un equilibrio difensivo ferreo alla squadra, conscio che i grandi successi si costruiscono partendo da una retroguardia solida.

Parallelamente, il lavoro dietro le quinte è affidato a Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, dirigente di grande esperienza internazionale famoso per la sua abilità nello scovare talenti sottovalutati e per la gestione oculata del mercato. Tare è già all’opera per puntellare la rosa e fornire ad Allegri i tasselli mancanti per evitare nuovi blackout offensivi.

Prospettive future per i rossoneri

Nonostante lo stallo statistico evidenziato da Opta, l’ambiente attorno al Club di Via Aldo Rossi rimane fiducioso. La solidità comunicativa tra la nuova guida tecnica e il settore sportivo garantisce una visione a lungo termine che mira a riportare i rossoneri ai vertici del calcio europeo. Il prossimo impegno sarà fondamentale per dimostrare che quello contro la Juventus e l’ultimo match senza reti sono stati solo incidenti di percorso in un cammino verso la gloria.