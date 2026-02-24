Connect with us

Milan Parma, l’attacco rossonero si ferma: zero gol per la seconda volta in campionato

Published

2 ore ago

on

By

Pulisic

Milan Parma, l’attacco rossonero si ferma: zero gol per la seconda volta in campionato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il percorso dei rossoneri in questa stagione di Serie A registra un dato statistico che fa riflettere gli addetti ai lavori e i tifosi. Per la seconda volta in questo campionato, il Diavolo è rimasto a secco di gol, non riuscendo a scardinare la difesa avversaria. Un evento raro per una squadra abituata a produrre una mole di gioco offensiva notevole, ma che ha trovato un precedente illustre nello 0-0 contro la Juventus dello scorso ottobre.

I dati Opta e il momento del Diavolo

Secondo quanto riportato dai dati Opta, agenzia leader nelle statistiche sportive, questo digiuno realizzativo rappresenta un piccolo campanello d’allarme per la formazione meneghina. Nonostante la presenza in campo di talenti cristallini come Rafael Leão, l’esterno portoghese noto per le sue accelerazioni devastanti e il dribbling fulminante, la manovra è apparsa meno fluida del solito. Anche il contributo di Christian Pulisic, il trequartista statunitense dotato di grande visione di gioco e tempi di inserimento perfetti, non è bastato a sbloccare il risultato.

La nuova gestione: Massimiliano Allegri e Igli Tare

In questo contesto, occhi puntati su Massimiliano Allegri, l’ allenatore del Milan celebre per il suo pragmatismo tattico e la capacità di gestire i momenti critici della stagione. Il tecnico livornese sta lavorando intensamente per dare un equilibrio difensivo ferreo alla squadra, conscio che i grandi successi si costruiscono partendo da una retroguardia solida.

Parallelamente, il lavoro dietro le quinte è affidato a Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, dirigente di grande esperienza internazionale famoso per la sua abilità nello scovare talenti sottovalutati e per la gestione oculata del mercato. Tare è già all’opera per puntellare la rosa e fornire ad Allegri i tasselli mancanti per evitare nuovi blackout offensivi.

Prospettive future per i rossoneri

Nonostante lo stallo statistico evidenziato da Opta, l’ambiente attorno al Club di Via Aldo Rossi rimane fiducioso. La solidità comunicativa tra la nuova guida tecnica e il settore sportivo garantisce una visione a lungo termine che mira a riportare i rossoneri ai vertici del calcio europeo. Il prossimo impegno sarà fondamentale per dimostrare che quello contro la Juventus e l’ultimo match senza reti sono stati solo incidenti di percorso in un cammino verso la gloria.

Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Open Var analizza così il tanto discusso gol di Troilo contro i rossoneri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

