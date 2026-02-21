News
Milan Parma, i rossoneri di Allegri a caccia di un clamoroso record contro i ducali: la statistica
Milan Parma, la squadra di Massimiliano Allegri insegue un importantissimo record nella sfida di domani contro i ducali
La sfida di domani a San Siro tra Milan e Parma non mette in palio solo tre punti fondamentali per la rincorsa all’Inter, ma offre al Diavolo l’opportunità di scrivere una nuova pagina statistica della sua storia in Serie A. Secondo i dati forniti da Opta, i rossoneri vantano contro i ducali una striscia di 19 gare consecutive a segno nella massima serie: si tratta della serie realizzativa aperta più lunga per il club contro una singola avversaria.
Milan Parma: caccia al Club dei 20
Se il Milan dovesse riuscire a battere la porta di Suzuki anche in questo 26° turno, il Parma diventerebbe la quarta squadra nella storia rossonera contro cui viene raggiunto il prestigioso traguardo delle 20 partite di fila in rete. Prima dei gialloblù, solo tre formazioni hanno subito una simile continuità offensiva dal Diavolo:
- Cagliari 🔴🔵
- Genoa 🔴🔵
- Sampdoria 🔵⚪️🔴
Nella gara d’andata al Tardini, terminata 2-2, il Milan aveva confermato questo trend grazie alle reti di Saelemaekers e Leao. Domani, con il rientro della coppia Pulisic-Leao, Allegri ha tutte le armi per tagliare questo storico traguardo statistico.