Milan Parma, Ravezzani dice la sua: «I dialoghi tra arbitro e varisti sono sconcertanti»

Milan

Il panorama calcistico italiano è stato recentemente scosso dalla pubblicazione degli audio relativi al colloquio tra l’arbitro Marco Piccinini e la sala VAR in merito al gol convalidato al Parma nella sfida contro il Milan. Un episodio che ha scatenato accese discussioni, portando una figura di spicco come Fabio Ravezzani, noto direttore di Telelombardia, a intervenire duramente attraverso il suo profilo ufficiale su X.

Le critiche di Ravezzani sulla gestione arbitrale

Secondo Fabio Ravezzani, la gestione dell’episodio da parte della squadra arbitrale solleva dubbi sulla fluidità e sulla precisione delle decisioni tecnologiche nel calcio moderno. Il giornalista e conduttore televisivo ha sottolineato come la dinamica che ha portato alla rete dei crociati contro il Diavolo meritasse un’analisi differente. La critica si inserisce in un contesto di alta tensione, dove ogni punto perso può pesare come un macigno sulla classifica finale dei rossoneri.

PAROLE – «I dialoghi tra arbitro e varisti nel gol (giustamente) assegnato al Parma col Milan sono sconcertanti. L’avar Pairetto, che dovrebbe solo assistere il varista Camplone, prende il sopravvento, dirige le operazioni e invita Piccinini a cambiar decisione. Ma non toccava a lui dirlo»

