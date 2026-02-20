News
Milan Parma, arbitra Piccinini: i precedenti e il bilancio dei rossoneri con il direttore di gara
Milan Parma, tocca a Piccinini dirigere la gara in programma domenica pomeriggio a San Siro: i precedenti coi rossoneri
Il Milan si prepara a tornare tra le mura amiche di San Siro per il 26° turno della Serie A Enilive. L’avversario è il Parma, una squadra ostica che nella gara d’andata era riuscita a fermare la corsa dei rossoneri. Per dirigere questo delicato incrocio è stato designato il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì.
Milan Parma: il bilancio con Piccinini
Analizzando i precedenti tra il fischietto romagnolo e il Diavolo, emerge un quadro a due facce che invita alla massima concentrazione:
- Partenza Sprint: Nei primi quattro incroci totali, il bilancio era decisamente favorevole, con 3 vittorie e 1 pareggio. Un trend che faceva ben sperare ogni volta che Piccinini veniva designato per una sfida rossonera.
- I Recent “Dolori”: La musica è cambiata drasticamente nella scorsa stagione, dove sono arrivate due sconfitte pesanti consecutive sotto la sua direzione. Il KO interno contro l’Atalanta (0-1) e la disfatta dell’Olimpico contro la Roma (3-1) rappresentano gli ultimi ricordi, non proprio felici, legati all’arbitro forlivese.
Domenica sarà l’occasione per invertire questa tendenza negativa e riprendere il cammino verso i tre punti, cercando di superare il tabù Parma che persiste dall’andata.
