Milan Parma, Pistocchi interviene: «Il punto è un altro: si tratta si oppure no di un comportamento antisportivo e volontario?»

Anche Maurizio Pistocchi dice la sua sul gol di Troilo che ha permesso al Parma di vincere 0-1 in casa del Milan.

Il giornalista ha sollevato qualche dubbio sulla questione, sottolineando che a suo avviso Piccinini aveva preso la decisione giusta in campo e non capisce dunque la chiamata all’On Field Review.

IL COMMENTO – «È vero, il contatto tra Maignan e Valenti in occasione del gol di Troilo che ha deciso Milan-Parma è minimo ma il punto è un altro: si tratta si oppure no di un comportamento antisportivo e volontario? A mio modesto parere, Piccinini aveva preso la decisione corretta, e ogni contatto deliberato sul portiere all’interno dell’area di porta andrebbe sempre sanzionato».

