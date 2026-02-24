Connect with us

Milan Parma e il fattore Pulisic: l’analisi di Franco Ordine sulla dipendenza rossonera dal Capitan America

Milan Parma, Franco Ordine, noto giornalista, ha analizzato il momento difficile di Christian Pulisic: le sue dichiarazioni

«Non è solo una questione di numeri, ma di leadership e anima tecnica: senza Pulisic, il Milan sembra perdere la bussola» Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Franco Ordine ha analizzato il momento rossonero mettendo al centro Christian Pulisic. L’opinionista ha sottolineato come l’americano sia diventato l’unico vero motore costante della squadra, capace di garantire qualità anche nei momenti di buio collettivo. Ordine avverte però Allegri: la “Pulisic-dipendenza” rischia di diventare un limite pericoloso se il resto dell’attacco non ritroverà concretezza in questo finale di 2026.

PAROLE – «E non a caso porta ancora una volta sulle tracce di Capitan America che nei primi mesi del torneo è stato un cecchino favoloso e decisivo (10 gol e 2 assist il suo bottino), mentre in quelli successivi, per via di una salute precaria, ha avuto una parabola discendente testimoniata dagli sprechi di Firenze per proseguire fino a ieri sera col Parma, specie nel primo tempo. Il miglior Pulisic avrebbe sbavato la prima palletta, non la seconda conclusione. Si è esaurita la vena d’oro? Probabile. Di solito le migliori esibizioni coincidono con il periodo di maggiore splendore fisico e morale. In panchina, ieri sera, Pulisic sostituito aveva la faccia della retrocessione».

