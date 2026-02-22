Milan Parma, Marelli fa chiarezza sul gol di Troilo: «Il regolamento dice questo»

Milan Parma finisce 0-1 tra le polemiche dei rossoneri, ha fatto chiarezza sul gol degli ospiti Luca Marelli a DAZN

Il caso arbitrale che ha deciso Milan-Parma si arricchisce dell’analisi tecnica di Luca Marelli. L’esperto di DAZN ha smontato la decisione finale di Piccinini, focalizzandosi non tanto sul contatto tra Troilo e Bartesaghi — considerato regolare per la dinamica del salto — quanto sul comportamento di Valenti nei confronti del portiere rossonero. Citando testualmente il regolamento, Marelli ha spiegato come il movimento del difensore ducale rientri perfettamente nella casistica dell’ostruzione: «A termini di regolamento questa rete non andava convalidata». Secondo l’ex arbitro, Valenti ha volontariamente impedito a Maignan di intervenire sul pallone quando quest’ultimo non era a distanza di gioco.

Il paradosso del VAR: perché Piccinini non doveva andare al monitor

Oltre all’errore tecnico sul campo, Marelli ha sollevato una questione cruciale sul protocollo: la chiamata stessa del VAR sarebbe stata impropria. Se un contatto è valutato in campo dall’arbitro e non rappresenta un “chiaro ed evidente errore”, la tecnologia non dovrebbe intervenire: «Essendo un dubbio non è da On Field Review». Il fatto che Piccinini sia rimasto a lungo davanti al monitor conferma l’incertezza dell’episodio, che per regolamento avrebbe dovuto premiare la decisione presa inizialmente dal direttore di gara (l’annullamento).

Questa analisi getta ulteriori ombre sulla sconfitta del Milan di Massimiliano Allegri, che vede sfumare punti preziosi in modo discutibile. Mentre l’Inter di Cristian Chivu scappa a +10, l’ambiente rossonero mastica amaro per una gestione degli episodi che Marelli definisce fuori luogo. Resta il paradosso di un gol convalidato nonostante un’infrazione che, da regolamento, appariva chiara: il blocco su Maignan ha privato i rossoneri della possibilità di difendere il risultato, condizionando pesantemente la volata verso lo Scudetto.

