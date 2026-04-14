L’attacco del Milan stenta e intanto Okafor è protagonista con il Leeds: doppietta contro il Manchester United

Mentre l’attacco del Milan stenta e non segna, Okafor è protagonista assoluto nella vittoria del Leeds contro il Manchester United

Clamoroso ribaltone nel “Monday Night” della 32esima giornata di Premier League. Il Manchester United cade tra le mura amiche dell’Old Trafford, sconfitto per 1-2 da un Leeds United corsaro e affamato di punti salvezza. La sconfitta pesa come un macigno per i “Red Devils”, che restano fermi a quota 55 punti al terzo posto, ora insidiati dall’Aston Villa (pari merito) e con soli tre punti di vantaggio sul Liverpool quinto. La lotta per un piazzamento nella prossima Champions League si fa ora estremamente serrata.

Il protagonista assoluto della serata è stato una vecchia conoscenza del calcio italiano e del Milan: Noah Okafor. L’attaccante svizzero ha gelato il teatro dei sogni con una doppietta micidiale nel primo tempo, andando a segno al 5′ e al 29′. Nonostante il tentativo di rimonta guidato dal gol di Casemiro al 69′, lo United — penalizzato anche dall’espulsione di Lisandro Martínez al 56′ — non è riuscito a raddrizzare il match. Grazie a questo successo, il Leeds sale a 36 punti, staccando la zona calda della classifica e lasciando nei guai il Tottenham di Roberto De Zerbi, attualmente terzultimo.

Milan, numeri e bilanci: Okafor tra Premier League e il passato rossonero

Nonostante la notte di gloria a Manchester, l’avventura inglese di Okafor non è stata finora entusiasmante. Trasferitosi dal Milan la scorsa estate per un’operazione totale da 21 milioni di euro, lo svizzero ha faticato a trovare continuità sotto la gestione di Daniel Farke. I dati parlano chiaro: «In 29 partite, infatti, disputate tra Premier League e coppe nazionali, ha segnato appena 6 gol (compresi quelli di ieri sera) e fornito 2 assist in 1.706′ sul terreno di gioco». Numeri che finora non avevano giustificato appieno il grande investimento fatto dal manager tedesco.

Anche guardando al passato, il suo rendimento non sembra alimentare grossi rimpianti in casa rossonera. Durante la sua esperienza in Italia, lo svizzero ha collezionato «54 partite in rossonero, con 7 gol e 5 assist al suo attivo», mentre è stata quasi impercettibile la sua parentesi al Napoli, durata solo pochi scampoli di gara. Tuttavia, i due gol di ieri sera potrebbero rappresentare la svolta della sua stagione, regalando al Leeds punti pesantissimi per la permanenza nel massimo campionato inglese e dimostrando che, nelle serate di gala, il suo talento può ancora fare la differenza.