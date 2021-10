Milan, oggi giornata di riposo: allenamento domani in vista dell’Hellas

Stefano Pioli ha concesso al suo Milan una giornata di riposo. Ripresa degli allenamenti prevista per domani

Giornata di riposo per il Milan di Stefano Pioli. Dopo la partitella di ieri contro la squadra Primavera, ai rossoneri è stato concesso un break in attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

La ripresa degli allenamenti è in programma per domani con una sessione pomeridiana, per cominciare a preparare al meglio il match contro l’Hellas Verona.