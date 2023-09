Milan, mese da brividi: gli step per rimanere in scia all’Inter. Tre fattori per affrontare i difficili 40 giorni rossoneri

Il Milan affronta 40 giorni difficili se si guarda il calendario: big match in campionato, bis match in Champions League. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Pioli si affida alla compattezza della squadra, in campo e fuori, per rimanere più attaccato possibile all’Inter e rimanere in scia, se possibile, a novembre e dicembre.

Per farlo, sono tre le chiavi per Stefano Pioli. La prima è ritrovare i giocatori chiave del suo gioco. In primis, Theo Hernandez, che tornerà a disposizione già per la sfida di mercoledì contro il Cagliari. La seconda sono i nuovi arrivati: chiedere da loro grandi prestazioni e tanti gol. Il terzo fattore è garantire tenuta difensiva. Solo così i rossoneri potranno puntare alla seconda stella.