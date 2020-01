Milan, obiettivo esterno destro: 4 nomi per sostituire Suso

L’imminente partenza di Suso, richiesto dal Siviglia, impone al Milan di valutare un possibile sostituto per la corsia di destra: 4 i nomi

Sono quattro i nomi vagliati dal Milan per potenziare le corsie di centrocampo rossonere in caso di partenza di Jesus Suso, richiesto anche in queste ore dal Siviglia. Oltre alla pista dello scambio con Under (primo nome), i rossoneri stanno monitorando anche i profili di Zaracho e De Paul ma è difficile che tali operazioni possano trovare compimento a gennaio.

Il nome forse più caldo di questi giorni è quello di Adnan Januzaj, il centrocampista belga è attualmente al Real Sociedad dove in stagione ha disputato 14 presenze totalizzando 4 gol e 3 assist. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro e vista l’età, 24 anni, l’operazione potrebbe definirsi “virtuosa” anche dal punto di vista del bilancio.