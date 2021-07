Milan, nuovo nome per il centrocampo: la richiesta è di 25 milioni

Il Milan sta seguendo un altro profilo per il centrocampo. La richiesta per il cartellino del giocatore però è altissima

Prosegue senza sosta la programmazione del mercato in casa Milan. Per il centrocampo è spuntato un nuovo nome: stando a quanto riferito da Sky i rossoneri avrebbero messo nel mirino Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Miglior marcatore del proprio club nelle ultime due stagioni, il prezzo per il croato è di 25 milioni di euro.

L’obiettivo del Diavolo sarebbe quello di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Anche la medesima soluzione, ma con obbligo, potrebbe rappresentare una carta vincente.