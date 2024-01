Milan: qual è stata la migliore partita dei rossoneri? Pulisic non ha dubbi sulla migliore prestazione di questa stagione

Il rossonero Pulisic ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il premio “US Soccer Male Player of the Year” per il 2023.

LA MIGLIOR PARTITA – «Senza dubbio, quella contro il Newcastle, culminata con una vittoria emozionante negli ultimi minuti»

L’INTERVISTA COMPLETA DI PULISIC