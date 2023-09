Milan, obiettivo superare il derby: per il riscatto serve questo! I rossoneri puntano al match di Champions League contro il Newcastle

Il Milan torna a San Siro per affrontare la prima partita stagionale di Champions League. Attende il Newcastle di Tonali: un match che ha già i contorni di una svolta, dopo il 5-1 subito nel derby di sabato sera. Pioli cerca il riscatto e sa già su cosa puntare per risollevare un Milan che è già nell’occhio del ciclone.

Sul modello di quanto fatto nella precedente competizione europea, il Milan deve ritrovare concentrazione e aggressività, come si è visto negli ottavi contro il Tottenham nella scorsa stagione. In una partita che è stata illuminata anche da Theo Hernandez. Il francese è stato disastroso nel derby, ma nel palcoscenico europeo può riscattarsi. Così come può farlo Rafa Leao. Anche lui nell’ombra nella sfida contro i neroazzurri, è necessario che si accenda per trascinare i rossoneri ad una vittoria fondamentale, proprio come aveva fatto in Champions League contro il Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.