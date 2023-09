Milan-Newcastle, clamorosa novità di formazione in vista della sfida di domani a San Siro: Pioli pensa a Pobega titolare

Come riportato da Sky, non dovrebbe esserci solo Samuel Chukwueze nell’undici titolare del Milan che domani sera incontrerà il Newcastle in Champions League.

Stefano Pioli sta pensando al clamoroso inserimento di Tommaso Pobega: Reijnders verso la panchina.