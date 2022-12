Milan o Napoli? Svelata la squadra tifata da Reina in ottica scudetto. Il portiere ex Milan parla della lotta allo scudetto

Milan o Napoli? Pepe Reina, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, rivela chi tifa per lo scudetto.

Al quotidiano, ha detto: «Penso che si sappia, non è un segreto, e non c’è neanche bisogno che io lo dica. Tutto chiaro», facendo riferimento alla squadra partenopea, ma non pronunciandola per una questione di scaramanzia.