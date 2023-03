Milan, è un mercato flop: De Ketelaere la principale delusione. Maldini e Massara sono ‘colpevoli’ di alcune scelte sbagliate, per ora

Arrivati a questa stagione da campioni di Italia, il Milan ha deluso le aspettative. Parte di queste colpe ricade su Maldini e Massara, autori di due sessioni di mercato non favorevoli ai rossoneri. L’unica ‘gemma’ del campionario dei nuovi acquisti è Malick Thiaw, ma il tedesco è esploso solo da fine gennaio in poi, dopo essere stato acquistato in estate dallo Schalke 04.

La grande delusione, invece, è Charles De Ketelaere: 31 presenze, zero gol. Sebbene di attenuanti a suo favore, essendo la prima volta in un campionato estero alla sua giovane età, il talento belga non ha rispettato le aspettative, portando Pioli a preferire Brahim Diaz a lui sulla trequarti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.