Milan, l’ex obiettivo di mercato Dani Ceballos vicino al Betis

Accostato per diverse sessioni di mercato al Milan, Dani Ceballos potrebbe lasciare il Real Madrid. Le ultime

Dani Ceballos, nome accostato per diverso tempo al Milan, è vicino al ritorno a casa. Il centrocampista del Real Madrid è uno dei giocatori in uscita dai Blancos e, nonostante sia rimasto nella rosa di Ancelotti, non rientra nei suoi piani tecnici.

A gennaio sarà addio e, secondo quanto riportato da Defensa Central, la squadra in vantaggio su di lui è il Betis Siviglia, club dove è cresciuto ed esploso calcisticamente.