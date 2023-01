Milan, Levine nuovo consigliere: ecco com’è composto ora il CdA

Con l’ingresso di Randy Levine prende forma il nuovo Consiglio di Amministrazione del Milan. Ecco come’è composto

Il Milan accoglie Randy Levine come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Come riportato da acmilan.com all’interno del comunicato ufficiale, ecco come risulta ora composto il CdA rossonero.

Paolo Scaroni (AC Milan, Presidente), Giorgio Furlani (AC Milan, Chief Executive Officer), Stefano Cocirio (AC Milan, Chief Financial Officer), Gerry Cardinale (RedBird, Founder and Managing Partner), Randy Levine (New York Yankees, Presidente), Alec Scheiner (RedBird, Partner), Niraj Shah (RedBird, Principal), Isaac Halyard (RedBird, Vice Presidente), Gordon Singer (Elliott, Equity Partner e Managing Partner).