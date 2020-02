Milan, l’epurazione iniziata a gennaio potrebbe proseguire a giungo

Il mercato di gennaio è finito da poche settimane, ma dopo la sconfitta nel derby si è tornato a parlare di Milan e nuove rivoluzioni

E’ finito da dodici giorni il mercato invernale, ma dopo la sonora sconfitta con la rimonta dell’Inter che in 45′ ha segnato quattro reti ai rossoneri, ribaltando così il precedente svantaggio per 0-2, i discorsi che vanno per la maggiore in questi giorni sono quelli di una nuova rivoluzione Milan. L’epurazione incominciata a gennaio con la cessione di Suso e Piatek potrebbe, o meglio, continuerà quasi sicuramente in estate e sono diversi i nomi dei partenti. Il primo a saltare dovrebbe essere Stefano Pioli, nonostante un buon lavoro. La società Milan ha dichiarato che l’obiettivo rimane la Champions League, il quarto posto, distante 10 punti. Nella giornata di oggi è scesa a quotazione di Marcelino per la prossima stagione.

Anche cinque calciatori rischiano di far parte di questa epurazione, perchè non considerati all’altezza di poter giocare con la maglia rossonera e portare sulle spalle una storia che non gli si addice. Non tutti sono in accordo con questa linea societaria, anche perchè, nel mercato di gennaio, la società ha fatto ben poco per migliorare la rosa di Pioli, se non prendendo Ibrahimovic a parametro zero, un 38enne che tira il carro e abbiamo detto tutto. I cinque giocatori in questione sono Andrea Conti, Davide Calabria, Lucas Biglia, Franck Kessie e Giacomo Bonaventura.