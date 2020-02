Sono esattamente 9 i precedenti in gara doppia tra Milan e Juventus nella storia della Coppa Italia. Di seguito tutti i risultati

La gara di domani sera contro la Juventus aprirà le danze decimo scontro in gara doppia tra Milan e Juventus nella storia della Coppa Italia. Sono 9 i precedenti tra le due squadre e due di questi precedenti sono state due finali che all’epoca non si giocavano in gara secca. In entrambi i casi sono state vinte dai bianconeri.

Sono a favore della Juventus i precedenti in gara doppia. I bianconeri hanno vinto 5 delle 9 occasioni mentre il Milan le altre 4. Il Milan questa volta potrebbe pareggiare i conti.