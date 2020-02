Hector Gomez: «Marcelino sa già che squadra allenerà l’anno prossimo»

Ha parlato Hector Gomez, giornalista sportivo spagnolo che ha detto la sua sulle indiscrezioni di Marcelino al Milan

Hector Gomez, giornalista di Tribuna Deportiva ha commentato le voci su Marcelino e il Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

«So che il Milan ha contattato Marcelino e che c’è stata una trattativa. Penso che le recenti dichiarazioni dell’allenatore, che assicurano che allenerà fuori dalla Spagna la prossima stagione, siano la chiave per capire che già sa di avere una squadra e quella squadra sarà il Milan. Marcelino è un grande allenatore e anche uno specialista nel prendere in mano squadre in difficoltà e riportarli in alto».