MN24 – Milan Lemine Almenno, assenti sia Giroud che Kjaer: ecco i motivi

Ecco i motivi per cui Giroud e Kjaer sono assenti nella prima amichevole contro il Lemine Almenno

Tanti gli assenti nella prima amichevole del Milan contro il Lemine Almenno, tra questi spicca l’assenza di Giroud e Kjaer.

Il primo non gioca l’amichevole perché ha avuto un permesso personale, il secondo è previsto che giochi impegni più probanti. Inoltre, Caldara non gioca perché è in partenza e assenti anche i nazionali tornati da poco.