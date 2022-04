Milan, Leao alla maturazione definitiva: i suoi numeri lievitano

Il rendimento di Rafael Leao in questa stagione sta trascinando il Milan verso grandi traguardi. I numeri del portoghese

Rafael Leao trascina il Milan nel rush finale Scudetto. Stefano Pioli si aggrappa al suo uomo più pericoloso del reparto offensivo per centrare l’impresa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i suoi numeri sono praticamente raddoppiati in ogni settore rispetto agli altri anni.

Il portoghese è uno dei migliori in Europa per dribbling (91) ed ha migliorato la sua statistica di tiri verso lo specchio (64) e di cross (57). Più del doppio i falli subiti in questo campionato (41) a certificarne il tasso di pericolosità per le difese avversarie.