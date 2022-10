Milan, le ultime di formazione verso il Torino: c’è Tomori in difesa

Le ultime sulla formazione del Milan in vista del match di domenica sera contro il Torino. Tornerà Tomori in difesa

Il Milan si avvicina alla trasferta contro il Torino, appuntamento delicato soprattutto in vista del decisivo match di Champions League contro il Salisburgo. Stefano Pioli farà ruotare qualche elemento della sua rosa.

Come riporta Tuttosport, tornerà Fikayo Tomori dopo aver saltato la gara di Zagabria per squalifica. Al suo fianco conferma per Gabbia con Kjaer che godrà di un turno di riposo. Pobega sfiderà la sua ex dall’inizio, al suo fianco uno tra Tonali e Bennacer. Altro ballottaggio è sulla trequarti dove la spunterà uno tra Brahim Diaz e De Ketelaere.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Origi.